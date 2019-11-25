25.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:07

Peter Turri'nin kaleme aldığı Nihayet Bitti oyunu Erk Bilgiç'in yenilikçi rejisi ve Burak Çimen'in üstün performansı ile bu sezon Tiyatrohane' de sosyal medya etkileşimli bir tiyatro deneyimine dönüşüyor. Oyunda hayatı boyunca istediği her şeyi elde etmiş, kendisini tehlikeye atıp içinden sıyrılabilmiş ve doyum noktasına ulaştığını düşünen ünlü bir gazetecinin çok tıklanacak ölümüne hazırlandığına tanık oluyoruz. 1000'e doğru sayarken bu adamın toplumun ön yargılarını lehine kullanarak insanlarla nasıl eğlendiğini, gerçekle kurgu arasında sıkışıp kaldığını ve kendisine hayranlık duyulması için çabalarken aslında istediği tek şeyin sessizlik olduğunu anlayan biri olduğunu görüyoruz.

26 KASIM SALI - 20:30 - FUAR İZMİR SANAT

Yazar: PETER TURRINI

Çevirmen: AYŞEGÜL HARDERN

Yönetmen: ERK BİLGİÇ

Oyuncu: BURAK ÇİMEN

Reji Asistanı: ECEM EKER

Proje Uygulama: MELİKE ÇERÇİOĞLU BİLGİÇ

Grafik Tasarım: DİLARA SALTAN

Kaynak: Bültenler