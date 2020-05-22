Ünlü Bilim Adamı Aşı Açıklaması ile Korkuttu Önde gelen bilim insanlarından William Haseltine yaptığı açıklama ile korkuttu. Haseltine koronavirüs aşısına güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Önde gelen bilim insanlarından William Haseltine yaptığı açıklama ile korkuttu. Haseltine koronavirüs aşısına güvenilmemesi gerektiğini söyledi. İşte yapılan açıklamanın detayları.

Bilim Adamı Açıkladı: "Aşıya Güvenilmemeli"

Reuters'ın aktardığı habere göre, önde gelen bir ABD'li bilim adamı insanların yakın zamanda COVID-19'a karşı başarılı bir aşıya güvenmemeleri gerektiğini açıkladı. Kanser, HIV/ AIDS ve insan genom projelerinin çığır açan bir araştırmacısı olan William Haseltine, daha önce diğer koronavirüs tipleri için geliştirilen aşıların, virüsün tipik olarak vücuda girdiği burundaki mukoza zarlarını koruyamadığını söyledi.

Profesör, salgının etkili bir tedavi veya aşı olmadan bile enfeksiyonları tespit ederek hastalığa maruz kalan insanları izole ederek kontrol edilebilir olduğuna dikkat çekti. Haseltine, İnsanların maske takması ve ellerini sık sık yıkaması gerektiğini duyurdu.

21 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

21 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 153.548 oldu. Toplam can kaybı ise 4.249'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 820, toplam entübe hasta sayısının ise 424 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 114.990 olarak açıklandı.

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/A0OKZYOMsG

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020