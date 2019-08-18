Ünlü bilardocu Caudron, İzmir'de: 'Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum'

özel açıklamalarda bulundu.

18.08.2019 16:18
Ünlü bilardocu Caudron, İzmir'de: 'Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum'


özel açıklamalarda bulundu. İzmir'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Caudron, "Kendimi özel hissediyorum. Turnuva çok iyi geçiyor. Burada çok fazla iyi oyuncu var. Onlarla tanışıyor, arkadaş edinme fırsatı buluyorum. Bu turnuvalar çok özel. Atmosferi ve stresi çok farklı. Kendimi adeta evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Bilardonun hem fiziksel hem de zihinsel bir spor dalı olduğunu anlatan Frederic Caudron, "Bu sporu yaparken fiziğinizi ve zihninizi aynı anda kullanıyorsunuz. İkisinin bir arada yapıldığı nadir bir spor. Bilardo yüksek konsantrasyon, bilgi ve beceri istiyor. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Birol Uymaz, Savaş Bulut gibi oyuncularla 30 senedir birlikte oynuyorum. İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum. İzmir'e ikinci gelişim oldu. En son 1994 senesinde, yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim. Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

- İzmir
Kaynak: DHA
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