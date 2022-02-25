ŞANLIURFA (İHA) - Ünlü bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

ŞANLIURFA Müzik ve folklor araştırmacısı ünlü bestekar Abdullah Balak, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Balak'ın bestelerini İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok sanatçı seslendirdi.

2017 yılında vefat eden Abdullah Balak, yazdığı bestelerle Şanlıurfa müziğini ve folklorunu dünyaya tanıttı. Felek Sen Ne Feleksen, Fadile, Eminem, Cemilem, Kardaş Dala Konaram, Ceylan gibi birçok bestenin yazarı olan Abdullah Balak, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya beste verdi. Balak, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezarlıkta düzenlenen anma törenine; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Abdullah Balak'ın arkadaşları, yakınları ile sevenleri katıldı. Şiirleri ve besteleri ile Şanlıurfa'da iz bırakan merhum Abdullah Balak'ın mezarına karanfil bırakılarak dualar okundu.

Şanlıurfa'nın müzik ve folklorunun tanıtımın Balak'ın önemli yeri olduğunu anlatan Hasan Fehmi Hayırlı ve İsmail Altıngöz, Balak'ın eserleriyle anılacağını söyledi.