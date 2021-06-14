Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay'ın, müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti
Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti
Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, objektiflere bikinili yakalandı
Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, objektiflere bikinili yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ali Babacan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Selma Ergeç Burcu Biricik
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:43:47. #1.16#

title