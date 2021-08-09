Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

Kocaeli'de efsane başpehlivan Ahmet Taşcı adına düzenlenecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde ünlü başpehlivanlar 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için bel bağlayacak.

Kocaeli'de efsane başpehlivan Ahmet Taşcı adına düzenlenecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde ünlü başpehlivanlar 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için bel bağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsünü düzenlenecek olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin lansmanı Maide Restaurant'ta gerçekleştirildi. Başpehlivana verilecek 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sergilendiği basın toplantısında Kocaelili güreşçiler iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Karamürsel'in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşler için gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun yanı sıra efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.

Lansman programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Ağustos Pazar günü yapılan olan Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin Kocaeli'nin gururu, Türk milletinin gönlüne taht kurmuş bir başpehlivan olan Ahmet Taşçı adına organize edildiğini ifade etti. Gündoğdu, "Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 70 başpehlivan, 75 baş altı pehlivanı ve bine yakın güreşçimizin el bağlamasını bekliyoruz. 650 bin TL değerinde ise çeşitli ödül bütçesi ayırdık. 14 farklı kategoride yapılacak güreşlerde 4 farklı madalya verilecek. Altın kemerin değeri ise 41 bin TL. Altın kemerimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takılacak" dedi.

Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 1 ton yağ kullanılacağını belirten Gündoğdu, "Alana gelen misafirlerimizden ricamız pandemi kurallarına rivayet etsinler. Yağlı güreşlerimiz canlı yayınlanacak. Er meydanına çıkacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı ise bu yılki organizasyonun kendi adına düzenlenmesinin son derece gurur verici olduğunu kaydetti. Taşçı, "Kocaeli'nin güreş alanında çok büyük bir başarısı var. İsteriz ki nice altın kemerler Kocaeli'ye gelsin. Ata sporunu destekleyen pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyorum. En çok ilgi görülmesi gereken spor olarak görüyorum. Tarihimize sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Başpehlivan Ali Gürbüz ise, "Kocaeli güreşçiyi seven bir şehir. Nice başpehlivanlar çıktı. İnşallah bundan sonra da güreşe ve güreşçiye değer vermeye devam edecektir. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Sekapark'ta çok güzel güreşler yapıp seyircilerimize kıran kırana bir yarış izleteceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de geleneksel hale gelen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılacak organizasyonunda Kırkpınar'da altın kemeri takan Ali Gürbüz'ün de aralarında olduğu 70 başpehlivan ile binin üzerinde sporcu kol bağlayacak. Yağlı Güreş yarışları 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı onuruna düzenleniyor.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı