: Ünlü basketbolcu kobe bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

27.01.2020 02:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 02:26

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Liginin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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