Ünlü Basketbol Ligi NBA, Fortnite'a geliyor!
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Ünlü Basketbol Ligi NBA, Fortnite'a geliyor!

Ünlü Basketbol Ligi NBA, Fortnite'a geliyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Amerikan Basketbol Ligi NBA, popüler video oyunu dünyasında NBA kıyafetleri, NBA Takım Savaşları ve daha fazlasını yaratmak için Fortnite ile resmi olarak ortaklık kurduğunu duyurdu. "Fortnite x NBA: Basketbol Aşkı" ne zaman başlıyor? Etkinlik içinde hangi özellikler yer alıyor? İşte detaylar!

Popüler video oyunu Fortnite ve ünlü Basketbol Ligi NBA önemli bir sanal işbirliği gerçekleştirdi. "Fortnite x NBA: Basketbol Aşkı" olarak adlandırılan etkinlik, Play-In Turnuvası'nın çıkışıyla aynı ana denk geliyor. Gerçekleşen bu anlaşma oyunculara, Fortnite'da 30 NBA takımının her birinin yer aldığı eşsiz bir deneyim sunacak.

25 Mayıs 2021 tarihinde itibaren oyuncular, oyundaki karakterlerine NBA'deki 30 takımın formasını giydirebilecekler. Oyunun Creative Mode sekmesinde de oyuncular, karakterlerini NBA temalı şekilde dizayn edebilecek.

Ünlü Basketbol Ligi NBA, Fortnite'a geliyor!

NBA YILDIZLARI BİZZAT SEÇİM YAPTI!

Ayrıca, bu iş birliğinde Utah Jazz'in yıldızı Donovan Mitchell ve Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ın bizzat seçtiği Dolabım Paketleri önümüzdeki haftadan itibaren içerik mağazasında yer alacak. Donovan'ın Dolabım Paketi'nde Pijamabalığı kıyafeti, Peluşbalığı sırt süsü, Karayaran kazması, Dinamik Ateş kaplaması, Tehlikeli Dans içerikleri bulunurken, Trae'nin Dolabım Paketi'nde ise Kızıl Kuvvet kıyafeti, Altın Çapa kazması, Yıldız Kuşağı kaplaması ve Basketbol Numaraları içerikleri yer alıyor.

Ünlü Basketbol Ligi NBA, Fortnite'a geliyor!

NBA küresel ortaklıklardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Matt Holt konu hakkında yaptığı açıklamada, "Video oyun kültürü, dünya çapındaki birçok NBA oyuncumuz ve hayranlarımız arasında paylaşılan bir tutku, hayranlarımızla etkileşim kurmaya devam ederken, en iyi yaklaşım onlarla bulundukları yerde buluşmak, kişisel ve özgün deneyimler yaratmaktır." dedi.

Bu Fortnite'ın ilk spor konulu girişimi değil. Daha önce dünyanın dört bir yanında 23 futbol kulübünün yer aldığı küresel bir futbol etkinliği gerçekleştirmişti. Paris Saint-Germain süperstarı Neymar kısa süre önce oyunda oynanabilen ilk sporcu olmuştu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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