ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
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ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NECATİ ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA - NECATİ ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma
Son dakika: ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
Son dakika: ÜNLÜ AVUKATIN REZİDANSTA SIR ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
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