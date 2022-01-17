Ünlü astronot Kuipers Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin eğitim sponsoru olduğu NASA Uzay Sergisi, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) astronot Andre Kuipers'i ağırladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, Metropol İstanbul içinde kurulan NASA Uzay Sergisi kapsamında 12 Ocak'ta İstanbul'a gelen astronot Metropol İstanbul içerisindeki "Doğa Space Shuttle" alanını ziyaret etti, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinliği deneyimledi.

Uzayda geçirdiği 204 güne dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Asıl mesleği doktorluk olan Hollandalı Andre Kuipers, 2004'te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.

Açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bilimin yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi temel dalları değil, yazılım, sanal gerçeklik ve uzay gibi günümüzde çok önemli hale gelmiş alanlarını da her zaman hem öğrenciler hem de yetişkinler ile buluşturmayı önemsiyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri küçük yaşlardan itibaren astronomi sınıfları ve sanal gerçeklik konulu dersler ile eğitim alıyor. Bu misyonu karşılayacak NASA Uzay Sergisi'nin destekçisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine ait Doğa Space Shuttle alanı sergi süresince çocukların ziyaretine açık olacak.

Doğa Space Shuttle alanında eğlenerek öğrenen çocuklar üç farklı etkinlik ile buluşuyor. Çocuklar, MineCraft Edu ile uluslararası uzay istasyonunu dolaşma fırsatı elde ederken diğer bir etkinlik alanında Mars'a yolculuk gerçekleştiriyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinlikte ise öğrenciler, kampüs için gerekli materyalleri Mars yüzeyinden topluyor.