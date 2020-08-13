Ünlü antröner Ergin Ataman'ın hayatı kitap oldu Basketbol dünyasının deneyimli isimlerinden Ergin Ataman'ın başarı dolu kariyeri özel bir çalışmaya ilham oldu

Fanatik Kitap etiketiyle yayımlanan 'Zafere Giden Yol' adlı kitap, Ataman'ın hayatının yanı sıra başarıya giden yolda okuyucuya ışık olacak özel bir hikayenin kapılarını aralıyor. 'ZAFERE GİDEN YOL...' Avrupa ve Türk basketbolunun efsane başantrenörü Ergin Ataman'ın hayat hikayesi, kendi anlatımıyla yazılan 'Zafere Giden Yol' adlı kitapla okurlarıyla buluşuyor. ERGİN ATAMAN'IN KARAKTERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR... Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlanan ve Gökhan German ile Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitap, Ataman'ın karakterinin yanı sıra hayata bakışını bildiklerimizin ötesinde anlamamıza imkan sağlıyor. YEŞİLYURT'TAN BRESCİA'YA UZANAN YAŞAM ÖYKÜSÜ...



Ergin Ataman'ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının;



Ergin Ataman'ın idolü olarak kabul ettiği, Türk basketbolunun en önemli ve en saygın isimlerinden biri olan Aydın Örs'ün önsözünü yazdığı kitap, sadece sporseverlere değil, bir başarı öyküsüne tanıklık etmek isteyen tüm okuyuculara hitap ediyor. Ergin Ataman'ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.& ;Ergin Ataman'ın idolü olarak kabul ettiği, Türk basketbolunun en önemli ve en saygın isimlerinden biri olan Aydın Örs'ün önsözünü yazdığı kitap, sadece sporseverlere değil, bir başarı öyküsüne tanıklık etmek isteyen tüm okuyuculara hitap ediyor. Kaynak: Snob Magazin