Ünlü Anneler İBStalks'ta Konuşacak

'Yaratıcı Annem, İlham Perim' teması ile bu yıl yedinci kez düzenlenecek etkinlikte, ünlü isimler yılın son günlerinde ebeveynlerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin en trend aile buluşması olan İBS, bu yıl ünlü anneleri, girişimci anneleri, sporcu anneleri ve alanının uzmanı doktorları ağırlıyor.

14-16 Aralık'ta Harbiye/ İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan üç günlük aile festivali İBS'nin konukları arasında Ceyda Düvenci,Doğa Rutkay, Derya Özel, Akasya Asıltürkmen, Alper Kul, Prof Dr. Norma Razon,Diyetisyen Dilara Koçak, Hande Birsay, Seren Fosforoğlu, Yazar Şermin Yaşar gibi isimler yer alıyor.

İBStalksalanında ebeveynlerle buluşacak olan bu isimler "Çocuklu Hayatta Kriz Yönetimi, Prematüre bebek ve anneleri artık daha güçlü, Doğal Annelik, Çalışan Anne, Astrolojinin Anne-Çocuk iletişimindeki rolü, Çocuk değil birey, Hayal gücümüze 3 tekme, Beslenmede doğru bildiğimiz yanlışlar, Anne sütü nasıl arttırılır?, Temel alışkanlıkları doğru zamanda kazandırmak, Şehirli anne ve çocuğun problemleri ve çözümleri , Sürdürülebilir beslenme gerçekleri ve protein, Bebek ve çocuklarda İlkyardım" başlıklarını enine boyuna konuşacak.