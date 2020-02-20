Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW
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Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW

Oscar ödüllü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından New York'taki mahkeme salonundan ayrıldı.

20.02.2020 01:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:19
Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW

Oscar ödüllü yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından 'taki mahkeme salonundan ayrıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW
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