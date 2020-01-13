Ünlü Alman diplomat Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

13.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:56

Almanya'da İslam'ın öncülerinden Murad Wilfried Hofmann (89), uzun süren hastalığın ardından dün Bonn kentinde yaşamını yitirdi.

1931'de Katolik bir ailenin çocuğu olarak Aschaffenburg'da dünyaya gelen ve 1980'de İslamiyeti seçen Hofmann, 33 yıl diplomat olarak çalıştı.

En son Almanya'nın Fas ve Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapan Hofmann'ın kültürlerarası ve dini konularda çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

Hofmann'ın yaşamını yitirmesi Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslümanlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı, taziye mesajları yayımlandı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman ??Mazyek, taziye mesajında, Hofmann'ın ölümünün hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Mazyek, "Hofmann'ın vefatıyla parlak bir düşünür, bir bilim adamı ve birinci sınıf bir kişiliği kaybettik. O, birçok insan için büyük bir rol modeldi ve birçok insan nesiller boyunca ilham kaynağını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA