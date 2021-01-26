Ünlü aktör Jason Statham, Regnum Carya'da görüntülendi
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Ünlü aktör Jason Statham, Regnum Carya'da görüntülendi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Ünlü aktör Jason Statham, Regnum Carya'da görüntülendi

Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Belek'te kaldığı Regnum Carya'da görüntülendi. ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi.

Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Belek'te kaldığı Regnum Carya'da görüntülendi. ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor. Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Sıkı güvenlik önlemleriyle, film çekimlerinden görüntü alınmasına izin verilmiyor. Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Statham'ı dublörü canlandırdı. Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.

Akşam yemeğini ana restoranda yedi

Ünlü aktör Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Kırmızı beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı güçlü kol simgesi eşliğinde 'Best actor' diyerek paylaştı.

Lopez'in de kaldığı villada konaklıyor

Film çekim ekibi Lara'daki Akra Hotel'de konaklarken, Jason Statham ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Regnum Carya'nın ultralüks villasında kalıyor. Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı Regnum Carya'nın en önemli villalarından biri olan Crown Villa'da konaklıyor. 3 katlı, 5 yatak odası, 5 giyinme odası, teras barbekü, müzik sistemi, özel SPA merkezi ve havuz bar gibi özellikleri bulunan, 10 kişinin kalabildiği, helikopter transferi, özel şoför ve araba verilen 3500 metrekare alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor.

DHA - Namık Kemal Kılınç

Kaynak: Tourism Today

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