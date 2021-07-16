Unknownpros VALORANT Rising Stars başvurularını başlattı!

VALORANT için espor kariyeri düşünüyorsanız haberimize bekliyoruz!

Türkiye espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Unknownpros VALORANT Rising Stars başvurularını başlattı.

Organizasyon sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda "Genç yetenek arayışına başlıyoruz! Projemizin bir parçası olup kendinizi geliştirmek ve takımımızda yer almak için formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz." açıklamasına yer verdi.

Ülkemizde genç oyunculara verilen değerin ne kadar az olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizdeki bazı organizasyonların genç oyunculara verdiği değer gerçekten takdir edilesi. Unknownpros ise genç oyunculara şans tanıyan sınırlı sayıdaki organizasyonlardan sadece birisi. Eğer siz de VALORANT için espor kariyeri düşünüyorsanız tıklayarak başvuru için gerekli siteye gidebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Unknownpros'u tebrik ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros