Unknownpros Tenjz ile anlaştı!

Unknownpros (.Unknownprosgg) sosyal medyasına Tenjz (.UlkuArda) ile güç katıyor!

Ülkemiz espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan espor organizasyonu Unknownpros Tenjz ile anlaştı. Organizasyon, oyunlardaki kadrolarını güçlendirirken sosyal medya kanallarını güçlendirmeyi de ihmal etmedi. Organizasyon, yeni sosyal medya yöneticisini sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Daha önce 836 Pizza Locale bünyesi altında "Sosyal Medya Yöneticisi" olarak görev yapan Ülkü "Tenjz" Arda, Unknownpros'a transfer oldu. 836 Pizza Locale sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımlarla ekosisteme renk katan Tenjz, artık içeriklerini Unknownpros için üretecek.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Ülkü "Tenjz" Arda'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros