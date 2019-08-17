UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.
17.08.2019 18:12
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir erkek ceset çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Cesedin çıkarılması
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Kaynak: DHA