Unkapanı'nda Fore Kazık Çalışmalarında Sona Gelindi

Halka verilen en önemli sözlerden birisi olan yılsonuna yetiştirilmesi hedeflenen Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un vatandaşlara verdiği sözler arasında bulunan ve uzun yıllar sonra çözüme kavuşan yeni Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezinde fore kazık ve ankarj çalışmalarında sona gelindi.

Unkapanı Mahallesi'nde büyük bir değişim ve dönüşümün önünü açacak olan yeni Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezi inşaatında binanın temel sağlamlaştırma güçlendirme çalışması için kullanılan fore kazık ve ankarj çalışmalarına büyük hassasiyet gösteriliyor.

270 fore kazık çakıldı

Şehir merkezinde otopark sorununa büyük ölçüde çözüm sağlayacak 250 araçlık otoparka sahip olacak yeni kültür merkezinde 12 metre derinliğe inildi. Mimarisiyle çehreye estetik bir görünüm kazandıracak olan yeni binanın güvenliği ve dayanıklılığı yapılan fore kazık çalışmalarıyla en üst düzeyde sağlanıyor. İnşaat alanı çevresince 270 fore kazık kullanılırken yerin altına 12 metreye kadar inilmiş oldu. Böylece otopark için yer kazanılan yeni bina hem modüler hem de sağlam bir yapı olacak.

"2018'in sonuna yetişecek"

Gerçekleştirdiği her projede başarılı hizmetleri söz verdiği zamana yetiştirilmesi için her süreci yakından takip eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz hemşehrilerimizin yaşam kalitesini her geçen gün daha yükseğe çıkartmak için canla başla çalışıyoruz. Yeni Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezinde de Samsunlular birçok hizmetle buluşacaklar. Özellikle hanım kardeşlerimiz için düşündüğümüz yaşam merkezimizde spordan el sanatlarına ve meslek edindirme kurslarına kadar bir birinden değerli projeleri hayata geçireceğiz. 250 araçlık otopark ile geniş bir bölgede park sorununu rahatlatmış olacağız. Caddeye bakan dükkanlar ile ekonomiyi canlandıracağız. Bunların yanı sıra Türk hamamı, fetness salonu, spor salonu ve nişan salonu gibi yaşam alanlarımızla Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimizi Samsun'un en değerli merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bu değerli yapının söz verdiğimiz gibi 2018'in sonuna yetiştirilmesi için her fırsatta inşaat alanına gelerek çalışmaları vatandaşlarımız adına takip ediyoruz" dedi. - SAMSUN