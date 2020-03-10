UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ - Haber
Güncel

UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ

Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

10.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:45
UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ

Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beyoğlu, Refik Saydam Caddesi, Unkapanı Köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Köprüsü istikametinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken Perşembe Pazarı istikametine yol trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı Haber
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Dilek Yaman Berkay Şahin Haluk Levent Haluk Bilginer
Spor Podolski Tamer Tuna Adem Büyük Ünal Karaman Berkay Şahin
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:46:16. #1.15#