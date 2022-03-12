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Unkapanı Köprüsü açıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Unkapanı Köprüsü açıldı

UNKAPANI Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle 1 saat trafiğe kapatıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - UNKAPANI Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle 1 saat trafiğe kapatıldı. Yetkililerin incelemelerinin ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Beyoğlu ile Fatih'i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı. Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Unkapanı, Beyoğlu, Polis, Fatih, Güncel, Haberler

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