UNKAPANI ALT GEÇİDİNE İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA

18.08.2019 19:58

İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.

Kaynak: DHA