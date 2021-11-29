Unkapanı alt geçidinde sağanak nedeniyle rögarlar tıkandı - Haberler
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Unkapanı alt geçidinde sağanak nedeniyle rögarlar tıkandı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Unkapanı alt geçidinde sağanak nedeniyle rögarlar tıkandı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidinde rögarlar tıkandı.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidinde rögarlar tıkandı.

Unkapanı alt geçidinde rögarların tıkanması sonucu, güzergah boyunca su birikintisi oluştu.

Su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Balat yönüne araç trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları boşaltmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde su birikintilerinin azalmasının ardından, trafik tek şerit olarak yeniden açıldı. Ekiplerin, bu hattaki çalışmaları devam ediyor.

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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