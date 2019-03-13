University4society"De Yarı Final Yarışları

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün temsilciğini üstlendiği ve Bilimtey Bilim Kulübü tarafından desteklenen teknoloji tabanlı iş fikri yarışması "University4Society"nin yarı final yarışları yapıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde farklı zamanlarda 40 üniversiteyle birlikte gerçekleştirilen yarışlarda öğrenciler, iş fikirlerini sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma imkanı buldu.

Açılış konuşmasını yapan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, etkinliğin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Üç gün boyunca tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren yarışmada, Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 9 ekip, 48 saat içinde bir iş fikrinin nasıl hayata geçirileceğini deneyimleme fırsatını yakaladı.

Öğrenciler, iş fikirlerini geliştirerek mentorler ve alanında uzman eğitimciler sayesinde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkanı elde etti.



Takımlar, teknolojik çözümler içeren 12 iş fikrini, sektörün önde gelen isimlerinden ve melek yatırımcılardan oluşan jüri üyelerine sundu. Rekabetçi bir girişimcilik maratonu şeklinde gerçekleştirilen yarışmada, "Easyscan", "Fix", "Skycraber" ve "Tasarımcell" takımları geliştirdikleri fikirler ile hızlandırma programına seçildi ve Projectzone'dan 5 bin lira değerinde 1 yıllık danışmanlık hizmeti ödülü kazandı.

Hızlandırma programına seçilen başarılı takımlar ayrıca "University4Society"nin Ankara'da yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA