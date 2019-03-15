Üniversiteyi Yasa Boğan Ölüm

Burdur'da iki gün önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MÜKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrenci İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın cenazesi ailesi tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürüleceği öğrenildi. 19 yaşındaki İrem Su Akkaya' nın yaşamını yitirdiğini öğrenen MAKÜ Yönetimi ise MAKÜ sitesinden başsağlığı mesajı yayınlandı. - BURDUR

Kaynak: İHA