Üniversiteyi Tanıma Günleri başlıyor

5-6 Ekim'de, 2021 girişli öğrenciler BU101: Üniversiteyi Tanıma Dersleri'ne katılarak üniversitedeki akademik ve kültürel yapıyı tanıyacak, üniversiteli olmanın ne anlama geldiğini daha yakından anlayacaklar. Üniversite yaşamına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan derslerin başlıklarını; gün ve saatlerini dikkate alarak öğrencilerin kendilerine uygun bir program yapması mümkün olacak. Hem okuldaki kütüphane, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM/BÜSÖD) gibi çeşitli birimlerin tanıtılacağı hem de üniversitede öğrencilerin karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmesi için yol gösterici nitelikte olacak bu etkinliklere katılım, zoom platformu üzerinden gerçekleşecek. BU101: Üniversiteyi Tanıma Dersleri kapsamında Boğaziçi'nde akademik yaşam, hazırlık eğitimi, engelsiz yaşam, flört şiddeti ve cinsel taciz, bağımlılık, zamanı etkili kullanma yolları, teknoloji kullanımı gibi pek çok konu Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen, mezun ve alanında uzman kişilerce anlatılacak.

Boğaziçi kültürünün çok önemli bir parçası olan kulüplerle tanışma fırsatını da yakalayacak olan yeni girişli Boğaziçililer, 5-6 Ekim'de Güney Kampüs'teki kulüp çadırlarını ziyaret edebilir ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayacak kulüp etkinliklerinden ve çalışmalarından haber dar olabilirler. İstanbul dışından gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde yaşayacak olan öğrenciler ise kulüplerin yer alacağı oryantasyon programına 12 Ekim'de katılabilirler. Yeni girişli Kilyoslu Boğaziçililer, Kilyos'ta stant açacak olan kulüplerle tanışma fırsatı yakalayacaklar.

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