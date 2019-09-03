Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü

Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03.09.2019 15:09
Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, gece 02.00' da Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sürücü Rıdvan Karabacak ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya hak kazanan Gün'ün, okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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