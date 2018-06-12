Üniversiteyi Bitirip İş Bulamayınca, Kendi İşinin Sahibi Oldu

SAMSUN'da, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra kendi alanında iş bulamayan Ayşenur Sekban (22), girişimcilik kursuna katılıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destekle istiridye mantarı üretmeye başladı.

Samsun'da 2016 yılında Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden mezun olan Ayşenur Sekban, iş bulamayınca geçen yıl, Canik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak istiridye mantarıyla ilgili girişimcilik belgesi aldı. Ardından Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Sekban, aldığı 30 bin TL'lik hibe desteği ile Gökçepınar Mahallesi'ne 100 metrekarelik bir alanda mantar serasını kurarak kendi işinin patronu oldu.

Yılda ortalama 10 ton istiridye mantarı yetiştirdiğini belirten Ayşenur Sekban, "OMÜ Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda istiridye mantarı yetiştiricisiyim. 100 metrekarelik bir seram var. Burada istiridye mantarı yetiştiriyorum. Mezun olduktan sonra kendi mesleğimi icra edecek iş bulamadım. Hem KPSS'ye hazırlanıp, hem de kendi işimin patronu olmak istiyordum. 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Girişimcilik kurslarına katıldım. Yeni iş fikirleri araştırması içerisinde bulundum. Sonrasında karşıma İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği kursu çıktı. Kursa gittim, sertifikamı aldım. Sonra Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak hibe almaya hak kazandım. Ailemin de desteği ile birlikte 100 metrekarelik mantarhanemi açtım" dedi.

Mantar yetiştirmenin meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Ayşenur Sekban, "Bebek bakmak kadar özveri gerektiriyor. Günde 2 saatte bir gelip kontrol ediyoruz. Nem oranı, ısı derecesi gibi şeylerle sürekli ilgileniyoruz. İstiridye mantarı aslında hem kütüklerde yetişebiliyor, hem de 15 kiloluk poşetlerde yetişebiliyor. Kompost adını verdiğimiz bu poşetlerde 21 günlük kuluçka süresi oluyor. Ondan sonra da 10 günlük bir hasat süresi var. Bu poşetlerin de yaklaşık 3 aylık ömrü var. 3 ay sonra bunlar kaldırılıyor yeni kompostlar geliyor ve onlardan hasat elde etmeye çalışıyoruz. Bir yılda yaklaşık 10 ton hasat elde edebiliyoruz. İstiridye mantarı, protein açısından yüksek proteine sahip ve besin değeri yüksektir" diye konuştu.

Herkesin iş sahibi olabileceğini belirten Ayşenur Sekban, "Benim gibi üniversite mezunu olup da iş arayan ve bulamayanlar arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bir şeyler üretmek güzel bir şey. Düşünebilirler, hangi yeteneklerinin olduğunu. Ben düşündüm ve istiridye mantarı yetiştirebileceğime inandım ve şu anda yetiştiriyorum. Yeter ki istesinler, istedikten sonra her şey olur" şeklinde konuştu. - Samsun