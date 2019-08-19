Üniversiteye şahsen kayıt başladı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün başladı.
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün başladı.
Üniversiteye e-kayıt (elektronik kayıt) yaptırmak yerine bizzat giderek kayıt yaptırmayı tercih eden adaylar, işlemlerini 19- 23 Ağustos'ta yapabilecek. Üniversiteye giderek kayıt yaptıracak adayların kendilerinden istenen belgeleri yanında götürmeleri gerekiyor. Diğer yandan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) e-kayıt imkanı da devam ediyor. 16 Ağustos'ta başlayan e-kayıt süresi, 21 Ağustos günü saat 23.59'da sona erecek. e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan 'üniversite e-kayıt' uygulamasını açarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
YÖK, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanmasını dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarındaki programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt başvuru süresini adaylar lehine genişletilmek amacıyla 16-21 Ağustos'ta almıştı. Öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek kalmadan, internet üzerinden kolay ve zahmetsiz kayıt yaptırmasını sağlayan, hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlayan e-kayıt imkanından, son yıllarda olduğu gibi 2019 yılı kayıt döneminde de çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.