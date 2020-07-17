Üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz yaz okulu 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlananlar için Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ücretsiz yaz okulu başlıyor.

20 Temmuz – 28 Ağustos arası düzenlenecek eğitim programında dersler, pandemi kurallarına uygun sınıflarda verilecek.

İlçede yaşayan gençleri üniversite sınavına hazırlayan Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, yıllardır sergilediği eğitim hizmetine devam ediyor. Bu amaçla 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlananlar için Gençlik Merkezi'nde ücretsiz yaz okulu başlıyor.

Hijyenik sınıflarda ders verilecek

16-17 Temmuz tarihleri arasında kayıt yaptıran 25 yaşını aşmamış lise mezunu gençler, 20 Temmuz – 28 Ağustos arası gerçekleşecek eğitime katılacaklar. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri verilecek. Derslerin yapılacağı sınıflarda hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulacak. Oluşturulan programa göre 180 öğrenci, açılan kurslarla üniversiteye hazırlanacak.

Onları en iyi şartlarda yetiştirmek asli görevimiz

Gençlik Merkezi'nin her geçen yıl daha çok öğrenciye katkı sağladığını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımız olan gençleri en iyi şartlarda yetiştirmek bizim asli görevimiz. Onların her zaman yanınızdayız" dedi.

Yaz okul programı 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Bültenler