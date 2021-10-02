Üniversiteye hazırlanan Çukurcalı öğrenciler motivasyon için Marmaris'te - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteye hazırlanan Çukurcalı öğrenciler motivasyon için Marmaris'te

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Üniversiteye hazırlanan Çukurcalı öğrenciler motivasyon için Marmaris'te

Çukurca Belediyesi ve Cumhur İttifakı'nın organizasyonuyla, üniversiteye hazırlanan öğrenciler "motivasyon etkinlikleri" kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Çukurca Belediyesi ve Cumhur İttifakı'nın organizasyonuyla, üniversiteye hazırlanan öğrenciler "motivasyon etkinlikleri" kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden lise mezunu ve üniversiteye hazırlanan 15 öğrenci, AK Parti ve MHP Marmaris İlçe teşkilatları üyelerince Çetibeli Mahallesi giriş noktasında karşılandı.

Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek öğrenciler, bir hafta boyunca çevre ilçelere de geziler yapacak.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusundan batısına gençlerin kendilerinin başının tacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin parlak geleceği gençleri Marmaris'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökmen, "Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. İleride hepiniz birer avukat, doktor, mühendis, öğretmen olacaksınız. Sizlere bu zorlu yolunuzda bir nebze de olsa rahatlama, nefes alma imkanı sunabildiysek ne mutlu bize. Sizlere zorlu mücadelenizde başarılar dilerim." dedi.

MHP İlçe Başkanı İbrahim Bolatkıran da gençlerle gurur duyduklarını, Marmaris gezisinin üniversite sınavlarına katkı sunmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Çukurcalı öğrenciler de ilçeye gelir gelmez gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Hulusi Akar Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Seda Sayan
Spor Amelia Hamlin Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversiteye hazırlanan Çukurcalı öğrenciler motivasyon için Marmaris'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:20:19. #1.11#