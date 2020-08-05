Üniversiteye hazırlanan adaylar seviye tespit sınavına katılıyor Her yıl yüzlerce gencin üniversite hayalinin gerçek olmasına destek sağlayan Ataşehir Belediyesi'nin üniversite sınavlarına hazırlık eğitimleri başlıyor.

Üniversite sınavlarına hazırlık eğitimlerinde, bu yıl Covid -19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gereği kontenjan sınırlı tutuldu.

Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde sınıflar sosyal mesafe kuralları gereği 16 kişilik olacak. Her iki merkezde toplam 256 öğrenci eğitim alacak.

Bu eğitimlerden yararlanmak isteyen adaylar, kontenjanlara yerleşebilmek için seviye belirleme sınavına katılıyor. Adaylar, katıldıkları bu sınav sonucunda aldıkları başarı sırası sonucu kontenjanları dolduracaklar.

12. sınıf ile mezun olan adayların katıldığı ve sosyal mesafe kuralları kapsamında 5- 6 -7 Ağustos tarihlerinde yapılacak sınavların ardından, sonuçlar öğrencilere bildirilecek ve eğitimler 17 Ağustos'ta başlayacak.

Koruyucu sağlık tedbirleri uygulanan sınavlar esnasında; dezenfektanlar kullanılıp, sınava giren adayların ateşleri ölçülüyor ve sınav yapılan sıralar arası uygun mesafe bırakılıyor.

Bu yıl pandemi koşullarına göre hazırlanan eğitimlerin yarısı yüz yüze yarısı online olarak yapılacak.

Kaynak: Bültenler