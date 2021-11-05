ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞKANIMIZ BAYINDIR'A ZİYARET

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Beyşehir'e gelen Şehir ve bölge planlama 4. Sınıf öğrencileri proje ödevleri için Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sit alanları ve şehir imarı hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Başkanımız Bayındır soruları yanıtlarken yaptıkları ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür etti. Ziyaret sonrası Başkanımız Bayındır öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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