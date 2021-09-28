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Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nin açılmasına az bir süre kala Düzce Valiliğince güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nin açılmasına az bir süre kala Düzce Valiliğince güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi 4 Ekim'de öğrencilere kapılarını açıyor. Yüz yüze eğitime gelecek olan binlerce öğrenci için Düzce'de güvenlik önlemlerinin alınması ve çeşitli güvenlik konularının görüşülmesi için Düzce Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda gelecek öğrencilerin güvenliği konuşulurken, Üniversite çevresinde hem jandarma hem de polis ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alınması görüşüldü. - DÜZCE

Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldiler

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