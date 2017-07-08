Üniversitesi Öğrencileri Arazilerinde Üretime Geçti

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kiralama yöntemi ile ziraat mühendisliği bölümündeki 50 öğrenciye birer dekarlık arazi tahsis edildi.



Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'ndeki arazilerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin pratik uygulama ile mühendisliği daha iyi öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrencilere birer dönümlük arazi kiralandı.



Söz konusu arazilerde ürün çeşitliliğini genişletmek isteyen öğrenciler, Karaköprü Müftüsü Ahmet Altıok tarafından "bereket duası" okunmasının ardından tarlaya geçerek, mısır, soya, susam, kavun, karpuz ve sarımsak ekimi gerçekleştirdi.



Etkinlikte konuşan HRÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, öğrencilerin pratikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla kiralama yöntemiyle arazi tahsis ettiklerini ifade etti.



Gündoğan, "50 dekarlık alanda her bir öğrencimize 1 dekar olmak üzere arazi tahsis edildi. Öğrencilerimiz tohum ekiminden hasadına kadar bütün uygulamaları kendileri yapacak. Böylece öncelikle teorik bilgilerini pratik hale getirecekler ve bütçelemeyi öğrenecekler. Burada mısır, soya, susam, kavun, karpuz, salatalık, kabak gibi ikinci ürünlerin çekirdeklerini ektik. Bu uygulamayı 3'üncü sınıf öğrencileriyle başlattık ve bu yıl kayıt esnasında öğrencilerimize kiralama karşılığında arazi dağıtacağız. Bunun sonucunda ise öğrencilerimizin müteşebbis olmalarını sağlayacağız." dedi.



Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı da öğrencilerin pratiğini geliştirmeleri konusunda önemli bir projeye imza atan yetkilileri kutlayarak, böyle güzel bir projeye kendileri de her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Projede yer alan öğrenciler ise uygulamanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.