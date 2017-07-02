Üniversitenin Yanık Merkezinde 8 Aydır Ödünç Cihazla Hizmet

DİYARBAKIR'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2008 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, halen bölgenin en büyük Yanık Tedavi Merkezi konumunda bulunan merkezin 8 aydan bu yana ödünç cihaz ile hizmet verdiği ortaya çıktı.



2012 yılında Tıp Fakültesi'nde 33 milyon liraya oluşturulan 136 yataklı Acil Travmatoloji Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam eden Yanık Tedavi merkezinin deri naklinde kullanılan 'Greft' adlı cihazının 8 aydır arızalı olduğu ve bu nedenle üniversitenin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1'er haftalığına ödünç aldığı cihaz ile hizmet verdiği belirtildi. Merkezde tedavi görüp iyileşme için deri nakli için cihazı bekleyen hastaların mağdur olduğu ve diğer hastaneden ödünç alınan cihazı beklediği belirtilirken, 8 aydır süren bu sıkıntının bir türlü aşılamadığı kaydedildi.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, yeni cihaz alınması sürecinin uzamasının bürokratik engeller ve medikal firmaların fiyat tutarsızlığından kaynaklandığını söyledi.



- Diyarbakır