Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz

Hindistan'da devlete bağlı olan bir üniversitenin öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklara yönelik sunduğu çözüm ülke gündemine damgasını vurdu. Üniversitenin rektör yardımcısı tarafından yapılan açıklamada "Eğer arkadaşlarınızla kavga ederseniz, onları dövün, mümkünse öldürün" ifadeleri kullanıldı.

"BANA AĞLAYARAK GELMEYİN"

Uttar Pradesh kentinde yer alan Veer Bahadur Singh Purvanchal Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Raja Ram Yadav, şoke edici sözleri okul tarafından düzenlenen bir etkinlikte söyledi. Etkinlik sırasında konuşma yapan Yadav, "Eğer bu okulda öğrenciyseniz, bana asla ağlayarak, şikayet ederek gelmeyin" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yerine, eğer arkadaşlarınızla kavga ederseniz, onları dövün, mümkünse öldürün. Biz daha sonra icabına bakarız"

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Konuşma ANI haber ajansı tarafından da yayınlanırken, Yadav, halihazırda suç oranının yüksek olan Uttar Pradesh'da gerçekleştirdiği konuşmasından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Uttar Pradesh Bakanlar Kurulu üyesi Sidharth Nath Singh, Yadav'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yanlıştı. Yadav, böyle yorumlar yapamaz. Öğrencilere barışı öğretmeli. Böyle bir zihniyetin bu pozisyonunda kalmaya hakkı yoktur. Umarım hakkında gerekli adımlar atılır" dedi.