Üniversitenin online yaz okulu ücretsiz olarak gerçekleşecek
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Üniversitenin online yaz okulu ücretsiz olarak gerçekleşecek

Üniversitenin online yaz okulu ücretsiz olarak gerçekleşecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Lise Yaz Okulu'nun 5 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Lise Yaz Okulu'nun 5 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak düzenlenecek olan Lise Yaz Okulu'na kayıtların 30 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

ZENGİN İÇERİKLİ ÇEVRİMİÇİ DERSLER

Tıp uygulamalarından sürdürülebilir girişimciliğe, yeni medya ve iletişimden hukuka 10 farklı alandan zengin içerikli çevrimiçi ders alma seçeneği sunulan İstanbul Aydın Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu'nun, katılımcılarına kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine, üniversite tercihleri öncesinde çeşitli akademik alanlarda bilgi sahibi olmalarına ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına fırsat tanıyacağı kaydedildi.

SON KAYIT 30 HAZİRAN

Her sınıf seviyesinden lise öğrencilerinin başvurabileceği İAÜ Lise Yaz Okulu'nun programındaki derslerin, alanında uzman akademisyenler, bürokrat, doktor ve birçok konuda önde gelen kurumların kurucuları tarafından verileceği belirtildi. Yaz okuluyla lise öğrencilerinin meslek seçimlerini ve yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor. 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan ücretsiz programa, 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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