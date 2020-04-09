Üniversitenin ipek böcekçiliği projesi öğrencilere burs kazandıracak Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından hem bölgede ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması hem de öğrencilere burs sağlanması amacıyla "Kozamı örüyorum, bursumu alıyorum" sloganıyla proje başlatıldı.

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından hem bölgede ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması hem de öğrencilere burs sağlanması amacıyla "Kozamı örüyorum, bursumu alıyorum" sloganıyla proje başlatıldı.

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde yapılan ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması amacıyla HRÜ tarafından proje geliştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Şahin Toprak tarafından koordine edilen proje kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Osmanbey Yerleşkesi'ndeki deneme alanının 30 dönüme 3 bin dut ağacı dikildi.

Proje kapsamında elde edilecek iplikler, üniversitenin halı atölyelerinde kız öğrencilerin elinde halıya dönüştürülecek. Gelecek yıl 10 bin dut ağacının daha dikileceği alandan alınacak üretimle yerleşke içerisinde iplik işleme fabrikası kurulması hedefleniyor.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak kentte ipek böcekçiliğinin tekrar canlanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım kenti olduğunu fakat ipek böcekçiliği üretiminin yapılmadığına dikkat çeken Çelik, başlattıkları projeyle ilk etapta üniversitede eğitim alan kız öğrencilere burs sağlayacaklarını, ileriki zamanlarda ise kentin istihdamına katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Bu yıl projeye 3 bin dut ağacıyla başladıklarını anlatan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda ağaçlarımız filizlenmeye başladı. Ağaçlarımızdan elde edeceğimiz yapraklarla ipek böceği üretimine başlıyoruz. Bu yılı deneme yılı olarak kabul ediyoruz. Bu yıl alanda bir milyonun üzerinde ipek kozası elde etmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızla birlikte koza üretimini artırıp kampüste bir ipek kozası fabrikası kurmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde yaklaşık 2 bin kişilik kız yurdumuz mevcut. Bu yurttaki kızlarımız bu işe talip oldular. İleride bu kurulan dut bahçesinde yaprak toplayarak ve elde edilen kozalarla ipek halı dokuyup para kazanacaklar."

"Bölgede ipek böcekçiliği üretimini tekrar canlandırmayı hedefliyoruz"

HRÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak da ipeğin özelliği ve yapısı dolayısıyla çok değerli bir dokuma maddesi olduğunu belirtti.

Anadolu'da ipek böceği yetiştiriciliğinin yaklaşık 1500 yıldan bu yana yapıldığını aktaran Toprak, şu anki üretimin istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Şanlıurfa'da geçmişte ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığına dikkati çeken Toprak, şunları söyledi:

"Başlattığımız projeyle bölgede ipek böcekçiliği üretimini tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Pilot bölge olarak üniversite ön ayak oldu. Valilik, belediyelerle ve diğer kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bu projeye her türlü desteği sunacaklarını söylediler.

Teknik olarak bizler bu işi doğru bir planlamayla yürütürsek bölgeye çok büyük bir yatırım sağlamış olacağız. Burada önemli olan şu; öğrencilerimizin boş zamanlarında burada çalışması ve meslek edinmeleri sağlanmış olacak ve öğrencilerimiz burs kazanmış olacak. İlk başta koza üretimi ve daha sonra iplik üretimiyle fabrika kurulacak. İnşallah 2-3 yıl içinde bu projenin verimini almış olacağız."

Kaynak: AA