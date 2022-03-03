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Üniversitenin gelişimine katkı sağlayan görüşmeler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitenin gelişimine katkı sağlayan görüşmeler devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydmir, üniversitenin gelişimi için ziyaretlere ve istişarelere tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydmir, üniversitenin gelişimi için ziyaretlere ve istişarelere tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Rektör Beydemir, bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu'nu makamında kabul etti. Üniversite ile sanayi işbirliklerinin ele alındığı görüşmenin verimli geçtiğini ifade eden Rektör Beydemir, Yönetim Kurulu Başkanı Zaimoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Zaimoğlu ise Rektör Beydemir'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör, Yerel, Haberler

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