'' Üniversitenin Duvarlarını Yıkarak Halkla Bütünleşmesi Gerekiyor''

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Evka-4'te karşılaştığı ve bir süre sohbet ettiği hayvancılık ile geçimini sağlayan Hüseyin Karabaş ile rektörlük makamında yeniden bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof.Dr. Budak, '' Bir öğrencimizin evine ziyarete giderken Hüseyin Bey hayvanlarını otlatıyordu ve kendisiyle karşılaştım. Kendisine kartımı verdim ve her zaman arayabileceğini belirttim. Birkaç gün sonra beni aradı ve bir maruzatının olduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de bu isteği seve seve kabul ettim. Ve rektörlüğümüz de tekrar bir araya geldik. Bu ziyaretten dolayı son derece mutlu oldum. Bizim önceliğimiz kaliteli eğitim ve öğrenci yetiştirmek, araştırma yapmak . Ama bunun yanında üniversitenin duvarlarını yıkarak halkla, toplumla da bütünleşmesi gerekiyor. Üniversitenin bilim ve araştırmanın dışında sosyal anlamda da diğer konularda da topluma açık olması gerekiyor. Bugün burada yaşanan örnek bunun göstergesi ve biz bu durumdan onur duyuyoruz '' şeklinde konuştu.

Hüseyin Karabaş ise '' Bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu ve de şaşkınım. Ben hep Allaha dua ediyorum. Hocamızla karşılaşmamın ve onunla dertleşmemin, dualarımın karşılığı oldugunu düşünüyorum. Allah kendisinden razı olsun. Bir maruzatımız vardı kendisine ilettik, ilgilendi bizimle. Böyle değerli biriyle tanıştığım için çok mutluyum. Kendisine başarılar diliyorum'' dedi.