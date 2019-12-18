Üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Almaarefa Üniversitesi kampüsünde duvar çöktü. Riyad Sivil Savunma Müdürlüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan hemen sonra kampüste bulunan öğrenciler tahliye edilirken, eğitime ara verildi.
(İHA)