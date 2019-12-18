Üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
Haberler » Güncel » Üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı - Haber

Üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

18.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:05
Üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı

'ın başkenti 'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Almaarefa Üniversitesi kampüsünde duvar çöktü. Riyad Sivil Savunma Müdürlüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan hemen sonra kampüste bulunan öğrenciler tahliye edilirken, eğitime ara verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler