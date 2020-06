Üniversitenin 'Akademi Çiftlik' ürünleri yok satıyor AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde hayvansal ve tarımsal işletmelerde Ar-Ge ve proje amaçlı yetiştirilen organik ürünler, 'Akademi Çiftlik' markası adı altında satışa çıkarılıyor.

AÜ Ziraat Fakültesi'nde hayvansal ve tarımsal işletme yer alıyor. Bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerince Ar-Ge ve proje amaçlı çalışmalar yürütülüyor. Büyükbaş işletmesinde yetiştirilen yaklaşık 40 inekten 1 ton süt el değmeden sağılıyor. Sütten yoğurt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak elde ediliyor. Kanatlı işletmesinde ise tavuk ve bıldırcın ağırlıklı olarak civciv, sülün ve keklik yetiştiriliyor. Bu işletmede ise yumurta, tavuk eti gibi ürünler elde ediliyor. Tarımsal alan işletmelerinde de zeytin, çilek, kavun, enginar, patlıcan, biber, tropikal meyve yetiştiriliyor. Öğrenciler hayvansal ve tarımsal alanlarda hem ürün yetiştiriyor hem de uygulama fırsatı yakalıyor. Bu alanlardan elde edilen ürünler ise 'Akademi Çiftlik' markası altında üniversitenin içinde bulunan satış ofisinde satışa çıkarılıyor. Sabah erken saatlerde gelen müşteriler, birkaç saat içinde ürünleri satın alıyor. Ürünlerden elde edilen gelir, fakültenin ihtiyacını karşılıyor.

GÜNLÜK 1 TON SÜT ELDE EDİLİYORAÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Meydan, hayvancılık tesisindeki çalışmaları DHA muhabirine anlattı. Ziraat Fakültesi bünyesinde 2 hayvancılık işletmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Meydan, birinin büyükbaş, diğerinin ise kanatlı üniteleri olduğunu söyledi. Büyükbaş ünitesinde yaklaşık 100 hayvan olduğunu anlatan Doç. Dr. Meydan, "Bu ünitede inek, boğa, düve ve buzağı bulunuyor. Burası ticari amaçlı kurduğumuz bir işletme değil. Üniversite olarak amacımız Ar-Ge ve proje faaliyetleri. Hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz yemekhanesi ve hastanesindeki yoğurt, ayran, süt gibi ürünler burada üretiliyor. Yaklaşık 40 sağmal ineğimiz var. Günlük 1 ton civarında süt alıyoruz. Yine fakültemiz bünyesinde bulunan süt işleme tesisimizde sütü işleyip yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı, peynir gibi ürünler elde ediyoruz" diye konuştu.'ÜRÜNLER YOK SATIYOR'Ziraat Fakültesi'nde ürünlerin satışının gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Meydan, "Ürünlerimize herkes ulaşabilir. Halkımıza açık. 2018 yılında bu ürünlerimiz için Akademi Çiftlik adında patentimizi ve logomuzu aldık. Dolayısıyla her ürünü bu isimle ve bu logoyla satıyoruz. Bunun anlamı ürünlerimiz hijyenik, güvenilir demektir. Dolayısıyla Antalya'da şu an çok ciddi rağbet var. Müşterilerimize ürün yetiştiremiyoruz. Sabah satışa çıkan ürünler birkaç saat içinde bitiyor. Çok uzak yerlerden gelip ürünlerimizi tercih ederek alıyorlar" dedi.'EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR'Doç. Dr. Meydan, kanatlı ünitede tavuk, bıldırcın, civciv, sülün ve keklik yetiştirdikleri anlatarak, "Bunları da proje ve Ar-Ge amaçlı kullanıyoruz. Amacımız kesinlikle ticaret değil. Para kazanmak için bu hayvanları yetiştirmiyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tezleri yürüyor. Bu çalışmalar sonunda elde edilen yumurta, tavuk eti, bıldırcın ve canlı hayvanları yine ekonomiye kazandırma amaçlı satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle de fakültemizin ihtiyaçlarını karşılaşıyoruz" diye konuştu.ÜRETİM VE ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYORAÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Demir, tarımsal alan işletmelerinde sebze yetiştiriciliği ve ıslah alanında çalıştıklarını anlattı. Demir, "Yüksek yapılı modern seradayız. Burası fakültemizin serası. Bu alan içinde hem öğrenci uygulamalarını, teorik derslerin uygulamalarını yapıyoruz, aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerimizin tezlerinin yürütülmesinde çalışıyoruz. Bu alanda kavun bitkileri üzerinde, yarı yol materyali dediğimiz ıslah çalışmaları yapıyoruz. Covid-19 sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal çalışmalar devam ediyor. Üniversitemizde de hem üretim hem de araştırmalar son hızla devam ediyor" dedi. ÖĞRENCİLER HEM DENEY YAPIYOR HEM DE ÖĞRENME FIRSATI YAKALIYORAÜ Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi Mehmet Can (27), çilek serasında sulama sistemleri üzerinde yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı: "Çiçek denememiz var. Sulama konumuzu bu alanda deniyoruz. Yarı ıslatmalı ve kısıtlı sulama işlemleri yapıyoruz. Yarı ıslatmalı sulama konularımız bitkinin bir tarafını kuru bırakıyor, diğer tarafını ise ıslak bırakıyoruz. Kısıtlı sulamada ise bitkinin ihtiyaç duyduğu suda belli bir kısıntı yaparak uyguluyoruz. Mesela bitkinin ihtiyaç duyduğu su 100 litre ise bunda yüzde 10 kısıntı yaparak 90 litre su kullanıyoruz veya duruma göre 80 litre su verebiliyoruz. Bunu kendimiz belirliyoruz. Bu çalışmamızın amacı ise dünyada ve ülkemizde su kaynaklarımız azalıyor. Yağmurlar da azalıyor küresel ısınmadan dolayı. Su verim ilişkisini ayarlamaya çalışıyoruz. Burada hem deney yapıyoruz hem de öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Bu çalışmalarımızı analiz yaparak daha sonra makalelerde yayınlanıyor."KORONA GÜNLERİNDE MÜŞTERİ SAYISI ARTTIAÜ Ziraat Fakültesi satış ofisinde çalışan Nurcan Akgül (55), müşterilerin satılan ürünlerden çok memnun kaldığını belirterek, "Özellikle korona günlerinde müşteri sayımızda artış oldu. Ürünlerimizin hepsi doğal. Dışarıya göre fiyatları da uygun. Dışarıdan da müşteri kabul ettiğimiz için ürünlerimiz hemen tüketiliyor" diye konuştu.Satış ofisine gelen Ali Aksu (58), "Satış ofisinde Ziraat Fakültesi'nde yetiştirilen ürünler var. Bu ürünler daha sağlıklı olduğu için satın almaya geldim. Ürünler çok hijyenik. Süt aldım. Bu sütle de yoğurt yapacağım. Geri kalan sütü de içeceğim" dedi.

Erkan Karaca (34) ise satış ofisine yoğurt almaya geldiğini belirterek, "Bu ürünler çok güzel zaten fakültenin ürünleri. Ürünler günlük çıktığı için çok taze. Sebze meyve ve süt ürünleri gibi ürünlerin hepsini buradan alıyoruz. Fiyatları çok uygun" diye konuştu.

