Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021

Üniversitemiz, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021"de yerini aldı, aday öğrencilerini bekliyor.

Üniversitemiz, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021"de yerini aldı, aday öğrencilerini bekliyor.

3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde 9. 00-17. 00 saatleri arasında https://sanalfuar. yok. gov. tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Üniversitemizi tanımak, merak ettiğiniz sorulara yanıt bulmak için fuar stantımızı online olarak ziyaret edebilir, Tanıtım Ekibimiz ile görüşme yapabilirsiniz. Tercihiniz Başarı Olsun.

Kaynak: Habermetre