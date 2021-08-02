Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021
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Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021
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Üniversitemiz, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021"de yerini aldı, aday öğrencilerini bekliyor.

Üniversitemiz, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021"de yerini aldı, aday öğrencilerini bekliyor.

3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde 9. 00-17. 00 saatleri arasında https://sanalfuar. yok. gov. tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Üniversitemizi tanımak, merak ettiğiniz sorulara yanıt bulmak için fuar stantımızı online olarak ziyaret edebilir, Tanıtım Ekibimiz ile görüşme yapabilirsiniz. Tercihiniz Başarı Olsun.

Kaynak: Habermetre

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