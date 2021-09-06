Üniversitemizle ASİYAD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Üniversitemizle ASİYAD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemizle ASİYAD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, ASİYAD (Ankara Samsun Sanayici, İş Adamı ve Yöneticileri Derneği) Genel Başkanı Osman Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, ASİYAD (Ankara Samsun Sanayici, İş Adamı ve Yöneticileri Derneği) Genel Başkanı Osman Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, ASİYAD ve Üniversitemiz arasında Sağlam Adımlar Güçlü Gelecek Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Törende imzalar Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ile ASİYAD Genel Başkanı Osman Yılmaz tarafından atıldı.

İmzalanan protokol ile hayata geçecek Sağlam Adımlar Güçlü Gelecek Projesi kapsamında düzenlenecek seminer ve kurslarla Ankara'da bulunan genç Samsunluların kişisel kapasitelerini geliştirmek, kariyer planlamalarını desteklemek, mesleki bilgilerini güçlendirmek, istihdam edilme olanaklarını arttırmak ve iş hayatına iyi bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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