Üniversitemizin Yer Aldığı "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" Başladı

Üniversitemizin Yer Aldığı "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" Başladı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda planlanan ve Üniversitemizin de içinde bulunduğu "Üniversiteni Keşfet...

Üniversitemizin Yer Aldığı "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" Başladı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda planlanan ve Üniversitemizin de içinde bulunduğu "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" adıyla düzenlenen sanal fuar, 3 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Fuar 6 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.

Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak olan gençler için olası riskleri en aza indirgeyerek onları ve ailelerini sanal ortamda üniversiteler ile buluşturmak amacıyla düzenlenen Fuarda, Üniversitemiz standında tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

Fuarın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Sevgili gençler zorlu bir maratondan sonra yükseköğretim kurumları sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizler tebrik ediyorum. Geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Küresel Covid-19 salgınının yol açtığı bu sancılı dönemde tercih sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021 adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik. Sanal Fuarın, tercih sürecinde kararlarınızda önemli oranda yol gösterici olacağına size en uygun program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. " dedi.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar. yok. gov. tr/ adresi üzerinden ulaşılabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol ÖZVAR Hocamızın YÖK Sanal Sanal Fuarı 2021 Açılış Konuşması İçin Tıklayın

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Kaynak: Habermetre