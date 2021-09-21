Üniversitemizin Patent Başarısı

Üniversitemiz son yıllarda göstermiş olduğu patent başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı'nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 projesi sonucunda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Mehtap Şahin Çevik ile birlikte geliştirdiği "Nar Meyvesinde güneş yanıklığına dayanıklı ve hassas bireyleri birbirinden ayıran moleküler markörler" başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili aldı.

Öğretim üyemiz tarafından, yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 projesi sonucunda geliştiren bu buluş ile Türkiye'de ve dünyada ilk kez, nar meyvesinde güneş yanıklığına dayanıklı ve hassas bireyleri birbirinden ayıran bir DNA markörü elde edildi. Bulunan bu markörler sayesinde nar ıslahında 5-6 yıl süren ön seleksiyon çalışmaları ortadan kalkacak olup, ıslah için çok önemli olan bu süre ile güneş yanıklığına dayanıklı nar çeşit adayları çok erken dönemde belirlenebilecek ve güneş yanıklığına dayanıklı yeni nar çeşitlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Dünyada da bir ilk niteliğinde olan bu buluş ayrıca, küresel ısınma ve iklim değişikliğinde ülkemizde meyve yetiştiriciliğine çok önemli katkılar sağlayacak.

Yapmış olduğu çalışma, ortaya koymuş olduğu bilimsel buluş ve geliştirmiş olduğu yöntem dolayısıyla öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

RTEÜ BASIN

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