Üniversitemizin Ortağı Olduğu "Probiotics in Animal Husbandry" adlı Erasmus + Avrupa Birliği Projesinin Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemizin ortağı olduğu "Probiotics in Animal Husbandry" adlı Erasmus + Avrupa Birliği projesinin ikinci eğitim toplantısı, 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlendi.

Belgrad Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Litvanya ortakları ile Türkiye'den Üniversitemiz, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden proje araştırıcıları, hayvancılık alanında çalışan uzmanlar ve yetiştiriciler katıldı.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Murat Yılmaz, bir sonraki eğitim toplantısının, Üniversitemizin ev sahipliğinde 24-28 Ocak 2022 tarihinde Aydın'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretim Üyemizi ve proje araştırıcılarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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