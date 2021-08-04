Üniversitemizin Ortağı Olduğu Avrupa Birliği Destekli AGREEN Projesi'nin Ortak Marka Stratejisi 1. Uluslararası Konferansı Ermenistan'da...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Avrupa Birliği fonlarıyla sürdürdüğü AGREEN "Crossborder Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin" (Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı, Yeşil Tarım için Sınırötesi Ortaklık) Projesi'nin ilk uluslararası konferansı,...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Avrupa Birliği fonlarıyla sürdürdüğü AGREEN "Crossborder Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin" (Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı, Yeşil Tarım için Sınırötesi Ortaklık) Projesi'nin ilk uluslararası konferansı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirildi.

Tarım, ticaret ve araştırma sektörlerinin önde gelen paydaşlarına yönelik olarak, Erivan'da yüz yüze ve çevrim içi birlikte gerçekleştirilen Ortak Marka Stratejisi Uluslararası Konferansı'nın açılış konuşmaları Ermenistan Çevre Bakan Yardımcısı Anna MAZMANYAN, Ermenistan Ulusal Ziraat Üniversitesi Rektör Yarımcısı Mariam MOVSİSYAN ile AGREEN Projesi Genel Koordinatörü ve Dobruca Tarım ve İşletme Okulu temsilcisi Violeta DİMİTROVA-NAYDENOVA tarafından yapıldı.

Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı 2014-2020 2. Teklif Çağrısı kapsamında sürdürülen AGREEN Projesi'nin ilk dönem çalışmaları, havza ülkelerinde iklime duyarlı tarım (CSA) fizibilite çalışmaları, Karadeniz Havzası menşeli ortak bir marka stratejisinin geliştirilmesi ve bu pazara sahip CSA ürünlerinin satış ve dağıtım kanallarını bir araya getiren lojistik merkezlerinin interaktif haritası üzerine yoğunlaştı.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Ermenistan ve Gürcistan'dan 2 üniversite, 3 sivil toplum kuruluşu ve bir kalkınma ajansının ortaklaşa yürüttüğü projenin bu ilk uluslararası konferansında, bir yıldır sürdürülen fizibilite sonuçları, ortak marka stratejisi raporu, iyi uygulama örnekleri ve her ülkedeki iklime duyarlı tarım ürünlerinin perakende/toptan satışı yapılan lojistik merkezleri katılımcılarla paylaşıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini temsilen Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve AGREEN proje uzmanları olan Prof. Dr. Fatih KONUKCU, Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Prof. Dr. Selçuk ALBUT ile Uygulama Topluluğu Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Duygu DOĞAN sunumlar gerçekleştirdiler. Özellikle "İklim Akıllı Tarım" kavramının hangi tür uygulamaları kapsadığı, ortak marka geliştirmede ülke bazlı uygulamalar ve perakende/toptan satış merkezlerinin özellikleri üzerine ilginin yoğunlaştığı gözlemlendi.

Kaynak: Habermetre