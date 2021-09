Üniversitemizi Kazanan Öğrencilere Rektörümüzden Mesaj

Üniversitemizi Kazanan Öğrencilere Rektörümüzden MesajRektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Üniversitemizi tercih eden öğrenciler için "hoş geldiniz" mesajı yayımladı. Rektörümüz mesajında şunları söyledi: "Sevgili Gençler, Zorlu bir süreçten geçerek üniversite hayatına atılmış bulunmaktasınız. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası da çok önemlidir. Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilme misyonuyla yola çıkan Üniversitemiz, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar yapabilmeyi, tüm değerleri ile bulunulan yöre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, şehrin, bölge ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan hizmetler yapabilmeyi görev edinmiştir. Bu amaçla da Gümüşhane Üniversitesi olarak sizlere verimli ve etkin biçimde araştırma yapabileceğiniz özgür ve huzurlu bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz seçkin akademik ve idari kadrosuyla, kütüphanesi, merkezi araştırma laboratuvarları ve uygulama birimleri ile her türlü araştırma yapacağınız zengin bir kaynağa sahiptir. Üniversite, öğrenim hayatınızda açılan yeni bir penceredir. Buradan edineceğiniz bilgi ve deneyimler, çalışacağınız iş ve mesleki hayatınızın önemli bir kısmını kaplayacaktır. Kurduğunuz dostluklar, mezun olduktan sonraki hayatınızda sizlere daima tatlı bir anıdan öte hayatınızda alacağınız kararlara öncülük edecektir. Bizler için siz değerli gençlerimizin sevdiği ve başarılı olduğu işi yapmaları önemli ve öncelikli konularımız arasındadır. Şehir ile bütünleşen Üniversitemiz, başta spor olmak üzere her türlü sosyal aktivitelerinizi ve kişisel gelişiminizi gerçekleştirmeniz için yeterli altyapı imkanına sahiptir. Bilim ve teknoloji ile kültür, sanat ve sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, her yıl ulusal ve uluslararası alanlarda başarısına yenilerini ekleyen Üniversitemiz, değer üreten ve paylaşan bir üniversite olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Sizleri de Üniversitemizin bir ferdi olarak görmenin ve yakaladığımız başarıları paylaşmanın verdiği mutluluğuyla karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Gümüşhane Üniversitesi olarak eğitim başta olmak üzere her türlü konuda siz değerli gençlerimize kapımız daima açıktır. Bizler birer aileyiz ve ailemize katılacak siz değerli gençlere üniversitemizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyor, Gümüşhanemize ve Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının sizlere, ailenize, akademik ve idari kadromuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre